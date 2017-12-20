فغولي يهاجم زملائه في المنتخب..هناك لاعبين لم يكونوا المستوى

إنتقد متوسط ميدان المنتخب الوطني سفيان فغولي آداء بعض رفقائه في المنتخب الوطني خلال اللقاءات الأخيرة ما تسبب في ضياع حلم التأهل إلى مونديال روسيا.

وأجرى اللاعب السابق لفريق فالنسيا الإسباني حوارا مطولا مع موقع فوت ميركاتو الفرنسي قال فيه:

“هناك عدة عوامل ساهمت في إقصائنا من سباق التأهل إلى مونديال روسيا، حيث كان هناك بعض اللاعبين الذين لم يكونوا في المستوى”

“كما أثر عدم الإستقرار في العارضة الفنية على نتائج المنتخب، حيث تم تعيين ثلاثة مدربين أو أكثر في ظرف سنة واحدة”

وأضاف فغولي: ” يجب أن نتعلم كيفية النهوض على أرجلنا، لقد كانت هناك نكسات في السابق كما ستكون نكسات أخرى مستقبلا”.