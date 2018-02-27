فغولي يُشارك بديلا و”غلطة سراي” يضع قدما في نهائي كأس تركيا

حقق الدولي الجزائري سفيان فيغولي مع ناديه غلطة سراي التركي فوزا صعبا بثنائية لهدف أمام أكهيسار سبور لحساب ذهاب الدور النصف نهائي من كأس تركيا.

وشارك فيغولي بديلا في هذا اللقاء بداية من الدقيقة الـ58 مكان زميله غاري رودريغيز، أين كان غلطة سراي متعادلا في النتيجة 1-1.

ما أعطى دفعة قوية للخط الأمامي للعملاق التركي، الذي نجح في الوصول للشباك وإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 88 عن طريق سينان غوموس.

وبهذا الفوز يكون زملاء الجزائري فيغولي قد وضعوا قدما في النهائي في إنتظار لقاء العودة الذي سيجرى بملعب النادي بالعاصمة التركية إسطنبول.