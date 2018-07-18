فـــرار سجيـــن مـــن محكمـــة ســـوق أهـــراس

فرّ، أمس الأول، سجين في عقده الثاني من العمر، بعد مثوله أمام محكمة الجنح بسوق أهراس.

وحسب ما أوردته مصادر النهار الموثوقة، فقد تم تقديم هذا المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، للتحقيق معه عن تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض ضد شاب آخر.

وقد تمت إحالة المتهم الذي بدوره أحاله على جلسة المثول الفوري وتمت إدانته بعامين حبسا نافذا مع الإيداع في الجلسة، وعندما تم اقتياد هذا المتهم من جلسة المحاكمة نحو سيارة الشرطة، طلب الأخير السماح له بالذهاب إلى المرحاض، وعند فتح الأغلال من قبل الشرطيين اللذين كانا برفقته لاذ بالفرار واختفى في لمح البصر، إلى غاية صباح يوم أمس، حيث تم إلقاء القبض عليه من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل على مستوى المنطقة المسماة «سبع قناطر»، وفي هذا الشأن تم توقيف الشرطيين اللذين كانا مع المتهم الهارب من أجل حراسته ونقله للمؤسسة العقابية، كما اتخذ وكيل الجمهورية قرارا يقضي بتحريك دعوى عمومية ضدهما، على أساس تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى فرار سجين، وقد تم، أمس، تقديمهما للمحاكمة في إطار إجراءات المثول الفوري.