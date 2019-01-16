فقدان جزائريين اثنين منذ أزيد من 24 ساعة في عرض البحر بإسبانيا

فُقد جزائريين، منذ أزيد من 24 ساعة، بعرض البحر، حيث غادرا مدينة سبتة الإسبانية، عبر قارب.

الشابان الجزائريان المدعوان عادل ويوسف، غادرا المدينة الاسبانية فجرا، متجهين الى شبه الجزيرة، عبر قارب، وسط بحر هائج، وتيارات شديدة.

وقد طالب أصدقاء الشابين، ممن كانوا معهم بسبتة، من الحكومة الإسبانية، وخفر السواحل، البحث عليهم في عرض البحر، خاصة وانهم اتصلوا بهم عديد المرات، الا ان هواتفهم النقالة لم تعد في الخدمة.

ورجحوا أن يكون القارب قد انقلب في عرض البحر، خاصة وأن الأجواء كانت جد مضطربة، ناهيك عن أمواج البحر العاتية.

وحسب ما أورده موقع إسباني، فقد غادر عديد الشباب الجزائريين الحراقة، مدينة سبتة الإسبانية، مخافة أن تعترضهم قوات الأمن، وتقوم باعتقالهم.

حيث وصل بعضهم إلى شبه الجزيرة الإسبانية، فيما فقد آخرون، ولم يتم العثور عليهم لحد الساعة.