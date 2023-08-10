فقدان حاسة الشم قد يكون “علامة تحذيرية” لهذا المرض

وجدت دراسة حديثة أن فقدان حاسة الشم قد يكون علامة تحذيرية لمرض الزهايمر في المستقبل.

ووفق ما نقل موقع “فوكس نيوز” الأميركي، فقد توصلت الدراسة إلى أن أولئك الذين يحملون الجين “APOE4” لديهم مخاطر أعلى للإصابة بمرض الزهايمر وفقدان القدرة على الشم. كما شملت الدراسة أكثر من 865 مشاركا، من خلال قياس قدرتهم على اكتشاف الروائح والتعرف عليها. وفي نفس الفترة، خضع المشاركون لاختبارات لقياس ذاكرتهم ووظائفهم الإدراكية. وقدموا أيضا عينات من حمضهم النووي حتى يتمكن الباحثون من تحديد ما إذا كانوا يحملون الجين “APOE4”.

وجد الباحثون أن أولئك الذين يحملون “APOE4” كانوا أقل عرضة بنسبة 37 في المئة لاكتشاف الروائح. مقارنة مع الذين لا يحملونه.ولوحظ إنخفاض قدرات الشم لأول مرة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن تلك المجموعة أظهرت أيضا “إنخفاضا سريعا في “مهارات التفكير”.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ماثيو غودسميث، من جامعة شيكاغو: “قد يكون إختبار قدرة الشخص على اكتشاف الروائح وسيلة مفيدة للتنبؤ بمشاكل الإدراك المستقبلية”. وتابع: “إن تحديد الآليات الكامنة وراء هذه العلاقة، سيساعدنا على فهم دور حاسة الشم في التحلل (التنكس) العصبي”.

وأضاف: “بينما هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وتحديد مستوى فقدان حاسة الشم الذي يمكن أن يتنبأ بالمخاطر المستقبلية، فقد تكون هذه النتائج واعدة”.

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