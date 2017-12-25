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فقدان شاب جرفته سيول وادي أقريون ببجاية

أخبار الجزائر
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فقدان شاب جرفته سيول وادي أقريون ببجاية
بقلم حمزة.ع

باشرت مالح الحماية المدنية بمنطقة أقريون ولاية بجاية عملية بحث واسعة عن جثة شاب جرفته سيول وادي أقريون.

وذلك بعد فيضانها بسبب التهاطل الكبير للّأمطار التي عرفتها المنطقة.

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