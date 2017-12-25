فقدان شاب جرفته سيول وادي أقريون ببجاية

وذلك بعد فيضانها بسبب التهاطل الكبير للّأمطار التي عرفتها المنطقة.
وضعت فرقة الشرطة القضائية لمعسكر، حد لنشاط مروجين إثنين للمشروبات الكحولية، وحجز 300 قارورة خمر.
جاءت العملية إثر معلومات، حول نشاط مشبوه لشخص، يستغل منزله لترويج…
وضعت فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية عين تموشنت، بوضع حد لشخصين يروجان الأقراص المهلوسة بوسط مدينة حمام بوحجر.
حيث تم حجز سيارة من نوع…
باشرت مالح الحماية المدنية بمنطقة أقريون ولاية بجاية عملية بحث واسعة عن جثة شاب جرفته سيول وادي أقريون.
وذلك بعد فيضانها بسبب التهاطل الكبير للّأمطار التي…
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