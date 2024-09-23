فقدان شخص وإنقاذ آخر.. هذه الحالة العامة إثر التقلبات الجوية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 08سا30د صباحا.

فبولاية المدية، بلدية عين بوسيف، تجري عملية البحث عن شخص مفقود. إثر إرتفاع منسوب مياه الواد على مستوى الطريق الولائي رقم 38.

كما تم انقاذ شخص إثر إرتفاع منسوب مياه الواد على مستوى الطريق الولائي رقم 38 في ولاية المسيلة.

وتم امتصاص مياه الامطار بالمكان المسمى مشتة اولاد منصور، بلدية عين خضراء، ولاية ورقلة.

وببلدية حاسي مسعود، تم امتصاص مياه الامطار من عدة أحياء بالبلدية.