فقدان طفل بالطريق المؤدية لمرتفعات الشريعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، عن فُقدان طفل يبلغ من العمر 12 سنة، منذ مساء أمس السبت، أثناء توجهه رفقة صديقه البالغ نفس السن، نحو مرتفعات الشريعة.

وكشف رئيس مصلحة التوثيق والوقاية بمديرية الحماية المدنية للبليدة، النقيب محمد ناش. أن مصالحه تلقت مساء أمس بلاغا مفاده فقدان طفل يبلغ من العمر 12 سنة.

وكان الطفل ضمن مجموعات من الشباب غامروا بالتوجه مشيا نحو مرتفعات الشريعة عن طريق مسالك غير آمنة تمتد على طول أعمدة المصعد الهوائي. في ظل الضغط الذي سجله هذا الأخير نتيجة التوافد الكبير للزوار.

مضيفا أنه وبناء على شهادة صديقه، فقد تعرض الطفل المفقود إلى كسر على مستوى الرجل. مما دفع بصديقه إلى تركه بحثا عن المساعدة.

غير أن مصالح الحماية المدنية وعند تنقلها إلى عين المكان الذي دلهم عليهم لم يعثروا عليه.

وجندت مديرية الحماية المدنية مختلف وحداتها بما فيها فرقة التدخل بالمناطق الوعرة لتكثيف عمليات البحث عن الطفل المفقود.

وانطلقت عملية البحث اليوم الأحد، على لساعة التاسعة والنصف، من طرف عناصر الحماية المدنية بواد بني عزة ببلدية أولاد عيش.