فقدان ناقلة نفط هندية في خليج غينيا

قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن ناقلة نفط تحمل 13500 طن من البنزين فقدت في خليج غينيا.

وذلك بعد فقدان الاتصال بها في بنين يوم الجمعة. ويبلغ عدد طاقمها 22 فردا هنديا.

ويقول خبراء إن خليج غينيا بات هدفا على نحو متزايد للقراصنة الذين يسرقون الشحنات ويطالبون بفدى رغم تراجع حوادث القرصنة على مستوى العالم.

وشوهدت الناقلة لآخر مرة في مياه بنين عند الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش وفقد الاتصال بعد ذلك.

وقالت الشركة إن سبب فقد الاتصال غير معروف وإن عملية البحث تجري بمساعدة السلطات في نيجيريا وبنين.