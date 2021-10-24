فقدان 3 أشخاص بالعاصمة بسبب السيول.. والوالي يعزي عائلات الضحايا

قدّم والي ولاية الجزائر يوسف شرفة تعازيه الخالصة إلى عائلات الضحايا المفقودين. بسبب التقلبات الجوية والسيول التي شهدتها العاصمة ليلة أمس السبت.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر، فإنه على إثر التقلبات الجوية التي مست الجزائر العاصمة أمسية السبت تم تسجيل فقدان 3 أشخاص واضطرابات في حركة المرور بعدة طرقات.

وأضاف ابيان، أن المعدل السنوي لكمية الامطار على العاصمة يبلغ 600 ملم. في حين بلغ معدل الأمطار المتساقطة على درارية فقط حوالي 20 بالمائة في اقل من 24 ساعة.

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