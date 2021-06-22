فقدان 6 بحّارة منهم شقيقان خرجوا في رحلة صيد منذ الجمعة بعنابة

عائلاتهم نظّمت وقفة احتجاجية للمطالبة بتكثيف عمليات البحث عنهم

مديرية الصيد البحري تعلن تسخير جميع الإمكانات وقوارب الصيد لتمشيط الساحل

نظمت، اليوم الثلاثاء، عائلات الصيّادين الستة المفقودين منذ الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر المجموعة الإقليمية لحراس السواحل في عنابة، للمطالبة من السلطات بتكثيف عمليات البحث عن أبنائهم الصيادين الذين كانوا على متن سفينة صيد “شاليتي”، غادرت ميناء الصيد البحري منذ الجمعة الماضي، وفقد الاتصال بهم وفُقد أثرهم.

وحسب بعض المقربين من البحارة المفقودين لـ”النهار”، فإن سفينة الصيد خرجت، يوم الجمعة الماضي، في حدود الساعة الخامسة مساء، في رحلة صيد روتينية، إلا أن برج المراقبة فقد الاتصال بهم، ولم تتمكن عائلاتهم من التواصل هاتفيا بهم، وظلت هواتفهم مغلقة.

ومن جهته، أكد مدير الصيد البحري في عنابة، بوكزية عز الدين لـ “النهار”، بأن البحارة خرجوا على متن سفينة صيد من نوع “شاليتي جياب” تحمل ترقيم ولاية سكيكدة، وكان على متنها ستة أشخاص، من بينهم رئيس السفينة، وميكانيكي وأربعة بحارة، منهم شقيقان، وقد واجهوا العاصفة البحرية والرياح القوية التي شهدتها سواحل الولاية، ليلة الجمعة إلى السبت الماضيين، وقد فُقد الاتصال بهم منذ تلك الفترة.

وأشار أيضا مدير الصيد البحري لـ “النهار”، إلى أنه تم تجنيد جميع سفن الجياب للصيادين بالولاية، من أجل البحث وتمشيط سواحل عنابة، انطلاقا من قمة “روزا” بالجهة الشرقية، إلى غاية “رأس تكوش” بمنطقة “شطايبي”، كما خرجت زوارق البحث والإنقاذ التابعة لمصلحة حراس السواحل، مع تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لعمليات البحث والتمشيط على مستوى الشريط الساحلي.