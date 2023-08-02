فقد عينه وجزءا من جمجمته..”الهادي” يروي تفاصيل صادمة عن تعنيفه من الشرطة الفرنسية

أعلن الشاب الهادي، الذي أصيب بجروح خطيرة خلال أعمال الشغب التي اندلعت في مرسيليا بداية جويلية. بعد المظاهرات التب أعقبت مقتل نائل من قبل ضابط شرطة. عدم إلقاء اللوم على “جميع ضباط الشرطة” و “الثقة” في العدالة. قبل جلسة يوم الخميس بشأن الاعتقال المؤقت لأحد أفراد الشرطة وتورط أربعة مسؤولين.

وأوضح الشاب البالغ من العمر 22 عامًا على قناة BFMTV ، ضحية طلقة من نوع LBD. أنه تعرض للضرب بعد ذلك من قبل العديد من ضباط الشرطة في ليلة 1 إلى 2 جويلية.

وتعرض الهادي لبتر جزء من جمجمته بسبب إصاباته. كما يرجح أنه فقد عين واحدة بشكل دائم بعد ثلاث عمليات.

وتم اتهام ما مجموعه أربعة أعضاء من لواء مكافحة الجريمة في مرسيليا في هذه القضية. بارتكاب أعمال عنف من قبل شخص له سلطة عامة باستخدام أو التهديد باستخدام سلاح مما أدى إلى العجز الكلي عن العمل.

وأضاف الشاب الذي كان نادلًا “أعتمد على العدالة، أعلم أنها ستؤدي وظيفتها، وأنا أثق بها”. معربًا عن أسفه لأنه لم يتلق حتى الآن أي دعم من فرنسا.

صباح يوم الخميس، يجب على غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في إيكس إن بروفنس. دراسة الاستئناف المقدم من قبل شرطي باك. والذي طعن في وضعه رهن الاعتقال السابق للمحاكمة. ووضع ضباط الشرطة الثلاثة الآخرون تحت الرقابة القضائية.

وأثار هذا الوضع في الحبس الاحتياطي، والذي جاء بعد الشرطي الذي قتل نائل ، 17 عامًا ، في نانتير في 27 جوان. حركة احتجاجية في الشرطة.