فقد والديه وإخوته الأربعة في ليلة واحد بالقاتل الصامت.. “شعيب”ّ يروي قصة تلقيه الخبر

روى الطفل المدعو شعيب والمنحدر من ولاية قسنطينة، قصة تلقيه الخبر المفزع لوفاة والده ووالدته وإخوته الأربعة في ليلة واحدة بالقاتل الصامت.

وقال شعيب خلال الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان في تلك الليلة المشؤومة عند أحد أخواله. وأضاف “في ذلك الصباح تلقيت اتصالا من خالتي تخبرني فيه بوفاة أفراد إحدى العائلات بحينا. فأصابني الخوف والفزع من الخبر، اتصلت بصديقي لأسأله عن المتوفين فقال لي لا علم لي”.

وتابع شعيب “عاودت الاتصال بخالتي فلم ترد على اتصالاتي. فاتصلت بأحد أعمامي وقال لي إن المتوفين هم أحد الجيران. وكان أبناء أخوالي على علم إلا أنهم رفضوا إخباري. وبعد مرور ساعتين أخبروني الحقيقة فانهرت من الصدمة. وذهبنا فورا إلى بيتنا وجدت خالتي التي رفضت إخباري هناك. ووجدت نفسي بين ليلة وضحاها محاطا بجمع غفير من المواطنين وأتلقى التعازي في أهلي الذين فقدتهم”.