قناة النهار فقر ، مرض وحرمان.. دلال خير يرصد لكم معاناة جزائريون يعيشون الويلات في صمت بقلم النهار أونلاين نشر في 16 جويلية 2021 - 20:16 شارك غرِّد 36 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961344 اقرأ أيضا لاعب المنتخب المحلي بشير بلومي يتلقى عرضا من نادي سانت تروند البلجيكي قناة النهار 26 جوان مرا ونص: السيدة نادية مختصة في تعليم الفتيات أسرار الحلويات التقليدية قناة النهار 06 جويلية لحظة إخراج عائلة ضحايا الغاز بحي المنظر الجميل 2 بالقبة قناة النهار 02 جويلية طقس: الأرصاد الجوية تؤكد استمرار موجة الحر خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية قناة النهار 07 جويلية