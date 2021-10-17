فقط عليك أن تؤمن بي ولنمضي معا إلى أجمل غد

من بومدراس تواصلت معنا إحدى بناتها التي حملت على عاتقها محو تفاصيل الحزن من حياتها، هي شابة في ال35من عمرها، كتب عليها أن تحمل لقب المطلقة، إمر لم يزدها إلا أن تكون ناجحة في حياتها العملية حيث أنها موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، جميلة ومسؤولة بشهادة كل من يعرفها.

تريد أول زهرة من بستاننا هذا أن تعانق الأمل مع رجل محترم وجاد، يكون مرهما لجرح غائر ألمّ بقلبها. لا تشترط صاحبة إعلاننا شيئا سوى أن يكون من ستمضي معه قدما إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز45سنة، موظف مستقر ولديه سكن خاص، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد وتسعد بأن تكون السند ونعم المعين لمن يؤمن بها.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135766

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