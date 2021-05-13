فقير: “في هذا العيد.. لا ننسى اخواننا الفلسطنيين”

استذكر الفرانكو جزائري نبيل فقير لاعب نادي ريال بتيس الإسباني، الشعب الفلسطيني، بمناسبة عيد الفطر.

ونشر فقير تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” جاء فيها: “في يوم العيد هذا، نتذكر المظلومين حول العالم، بالخصوص اخواننا الذين يعانون في فلسطين”.

وأضاف صاحب الأصول الجزائرية: “سلام على روح المفقودين، لا ننساهم في حياتنا بالدعاء”.

وأرفق نبيل فقير، تغريدته هذه، التي تتزامن مع عيد الفطر المبارك، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني مؤخرا، بصورة لمدينة القدس المحتلة.