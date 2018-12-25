“فقير” يستعين بـ”صهيوني” للخروج من “ليون”!

كشفت جريدة “ليكيب” الفرنسية، بأن الجزائري الأصل، نبيل فقير، سيتعاقد قريبا مع وكيل اللاعبين الشهير “بيني زاهافي”، ليُحوله لناد كبير.

وأشارت الصحفية بأن قائد “أولمبيك ليون”، ينتظر نهاية عقده مع مُواطنه “جون بيار بيرنيس”، للعمل تحت ظل رجل الأعمال الصهيوني.

ووفقا لذات المصدر، فإن “زاهافي” تواجد بفرنسا مؤخرا، وإلتقى باليساري ومُقربيه، وإقترح عليهم نقله لأحد العملاقين “بايرن ميونيخ” أو “تشيلسي”.

وكان المُتوج بكأس العالم 2018 مع “الديكة”، على بعد خطوات من التوقيع لـ”ليفربول” الصيف الماضي، لتُلغى الصفقة في آخر لحظة.