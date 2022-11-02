فقي.. لو تظافرت جهود الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية لحلت معظم المشاكل

دعا محمد موسى فقي رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، إلى بناء علاقات “أقوى” بين الاتحاد والدول العربية، مشيرا إلى أن المجتمعات الإفريقية والعربية تواجه تحديات صعبة تهدر طاقتها وتضر بشعوبها.

واعتبر أنه “لو تظافرت جهود الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية لحلت معظم المشاكل التي تعاني منها شعوب دولهما”، معربا عن رغبة الاتحاد الافريقي في تطوير كل ما من شأنه أن يخدم شعوب المنطقتين، ويساهم في بناء حضارة دولية قائمة على السلام والحرية.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد فقي دعم الاتحاد لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. داعيا إلى تضافر الجهود بين مفوضية والجامعة وتعزيز التضامن والتنسيق من أجل نصرة الشعب الفلسطيني بصورة عملية وفعالة. حتى يتوقف عدوان الاحتلال ويتحقق الحلم الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا للشرعية الدولية.

إلى ذلك، أشار إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، إلى سعيه لتعزيز الشراكة بين الحركة. وجامعة الدول العربية. وكذا توطيد العلاقات مع البلدان الأعضاء وتعزيز التضامن معها.

وذكر أنه سيتم تنظيم مؤتمر حركة عدم الانحياز في شهر مارس المقبل، مؤكدا عدم ادخار أي جهد لتعزيز الوحدة بين بلدان الحركة. خصوصا أمام التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة.