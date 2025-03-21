فكرًا نرى الجنة ونعمل لها..
بقلم النهار أونلاين
كن من الغانمين وتصيد أوقات إجابة الدعاء في رمضان.
” وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان .. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ”
فمن أفضل الأوقات للدعاء في هذا الشهر المعظّم :
ليلة القدر.
جوف الليل الآخر ووقت السحر.
دبر الصلوات المكتوبات ( الفرائض الخمس ).
بين الأذان والإقامة .
ساعة من كل ليله .
عند النداء للصلوات المكتوبات .
عند نزول الغيث .
ساعة من يوم الجمعة وهي على الأرجح آخر ساعة من ساعات العصر قبل الغروب.
السجود في الصلاة .
دعاء الصائم حتّى يفطر.
دعاء الصائم عند فطره .
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