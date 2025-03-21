فكرًا نرى الجنة ونعمل لها..

كن من الغانمين وتصيد أوقات إجابة الدعاء في رمضان.

” وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان .. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ”

فمن أفضل الأوقات للدعاء في هذا الشهر المعظّم :

ليلة القدر.

جوف الليل الآخر ووقت السحر.

دبر الصلوات المكتوبات ( الفرائض الخمس ).

بين الأذان والإقامة .

ساعة من كل ليله .

عند النداء للصلوات المكتوبات .

عند نزول الغيث .

ساعة من يوم الجمعة وهي على الأرجح آخر ساعة من ساعات العصر قبل الغروب.

السجود في الصلاة .

دعاء الصائم حتّى يفطر.

دعاء الصائم عند فطره .