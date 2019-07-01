فككت وثاق الكبش المربوط… ترين ذرية ابنك بدعائك

رأيت في المنام أني في الحوش وكان هناك كبش مربوط وأنا منه خائفة جدا، فطلب مني ابني المتزوّج أن أفكّ رباطه وأنّه لن يؤذيني ففككت رباطه.

وكان بجانبي دلو فيه تمر وبسر فناديت على ابني فأقبل وأعطيته دلو التمر فأخذه مني، فما هو تعبير الرؤيا؟

عائشة وادي سوف

خيرا رأيت:

تذهب دلالة الكبش في المنام إلى الرجل الشريف والإمام والقائد المقدم في أهله وعمله، ويدل على المؤذّن والراعي.

والكبشِ إذا كان عديم القرون فهو رجل ضعيف لأن قوّته على قدر قرنيه.

كما يدل على الشخص المعزول عن جاهه وعزّه وأنصاره، فإن ذبح الرائي كبشا من أجل اللحم فيدلّ على الرزق.

فإن ذبحه للأضحية تاب إن كان مذنباً، فإن كان مديناً قضى دينه ووفّى نذره وتقرب إلى الله بطاعة.

إلا أن يكون خائفاً أو مسجوناً أو مريضاً فإنّه ينجو لأنّ الله تعالى نجا به إسماعيل عليه السلام فنزل عليه الثناء الجميل وعلى أبيه وأبقاها سنة ونسكاً وقربة إلى يوم الدين.

ومن ذبح كبشاً وكان في خصام رزق الظفر بعدوّه، ويدلّ رمز التمر في المنام على الأخبار السارة والصدقات وعلى الكلمة الطيبة وعلى الوقاية من السحر.

فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها.

ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة» وعلى العلم والمال الحلال وعلى الميراث والحج.

وعليه دلّت رؤيا فك رباط الكبش على حمل مرتقب.

المتصلة: فعلا ابني تزوّج منذ مدّة وأنا متشوّقة لأرى أولاده.

المعبرة: بإذن الله سترين ذريته هذا بفضل دعائك لرمز فك وثاق الكبش، والله أعلم.