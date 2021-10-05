فكيف أتصرف مع زوجي الذي لا يفوت يوما دون مشاكل

زوجي يثير المشاكل

تحية طيبة وبعد، سيدتي الفاضلة أنا سيدة متزوجة منذ حوالي ثلاث سنوات، لي بنت حفظها الله، لكن منذ بداية زواجي ونحن نتشاجر لأتفه الأسباب، فلا يمر علينا يوم إلا وترتفع أصواتنا،

لأنني إن حاولت التكلم بهدوء يعتبرني مخطئة، في حين هو من يثير المشاكل دوما، أحيانا تهدأ الأمور بسرعة، وأحيانا أخرى تتعقد، وأشعر أني زوجة غير مرغوب فيها، ناهيك على أنه دوما يشتكي من العمل، أقدر تعبه لكن ليس على حساب استقرار بيته، حياتنا روتين قاتل، فهو بعد ساعات العمل يقضي وقته كله في البيت أمام التلفاز، أو نائما، قليلا ما نتحدث في مستقبل عائلتنا، يتخذ كل القرارات بصفة فردية، لكن أمام كل هذا لا أنكر أن رجل طيب القلب، لا ينقصنا إلى جانبه شيء، لكن تصرفاه تستفزني وتشعرني بأنه لا قيمة لي، فكيف أتصرف معه أفيدوني؟

الـــــــــــــــــــــــــــــــرد:

حبيبتي أم ملاك، أظن أن المشكلة القائمة بينكما هي سرعة الغضب، وأن كل منكما يحاول أن يثبت أنه الأقوى وأنه على حق، وهذا لا يليق في بعض الأحيان، فالعلاقة الزوجية هي علاقة قائمة على المودة والرحمة،

لهذا أقترح عليك أن تراعي المشكلات الكبرى بينكما وتتغاضي عن المشكلات الصغرى، عليك بالصبر حبيبتي وأذلابد أن تظهري لزوجك قدراً كبيراً من الاحترام والعناية، حتى ولو كنت ترين أنه هو المقصر في هذا الجانب، جربي ذلك فلعل هذا يدفعه إلى أن يبادلك الشعور نفسه، والاحترام بمثله، وإذا تخاصمتما فإياك إياك أن ترفعي صوتك أو تقابليه، وإذا وقع شيء من هذا فغادري المكان إلى مكان آخر في البيت.

وإذا رجع من العمل فليسمع منك كلاماً حلواً، ويُذهب عنه ما كان يجد من الإرهاق وليشعر أنك بانتظاره ساعة رجوعه، تفنني له في الطبخ، واجتهدي في التحمل له، وحددي له وقتاً خاصاً بكما لا يشارككما فيه أحد، وثقي بعد هذه التجربة أن أخلاقه معك سوف تتغير إلى الأحسن بإذن الله،

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