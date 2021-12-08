فك الإختناق الـمروري بالعاصمة
قدّم وزير الأشغال العمومية اليوم في إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عرضًا حول فك الإختناق الـمروري بالعاصمة.
وحسب بيان مصالح الوازارة الأولى تناول العرض مشاريع الهيكلة التي من شأنها الحد من ازدحام حركة الـمرور. وذلك على الـمحورين الرئيسيين للطريق السريع شرق والطريق الدائري الجنوبي تبعا لتوقعات تطور حركة الـمرور.
ويدخل هذا العرض في إطار عرض مختلف البدائل لتوسيع قدرات هذه الـمحاور من خلال اللجوء إلى أفضل الخيارات على الـمستوى التقني.
كما تم تقديم عرضًا تقييميًا حول التقدم الـمحرز في الـمشاريع التي تم الشروع بها بالفعل خلال الشهرين الـماضيين.
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درست الحكومة في إجتماعها إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة الـعمومية. وكذا عملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين شراقة وعين البنيان.
وخلال الإجتماع الذي ترأسه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان قدّم كمال ناصري عرضا حول العملية الـمتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لـمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل. وأيضا إنجاز أشغال مداخل لـمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل.
وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى المشروعان يندرجان في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق عن العاصمة.
والهدف منه امتصاص جزء من الحركة الـمرورية على الطريق الدائري الجنوبي. أين يشهد معدل حركة مرورية يومية بنحو 200.000 مركبة /في اليوم.
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وقع الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوم مين تنفيذين يتضمنان التصريح بالمنفعة الـعمومية. والهدف منه امتصاص جزء من الحركة الـمرورية في العاصمة.
وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 89 مرسومين تنفيذي رقم رقـم 21-470 والمؤرخ عام 1443 المــوافــق لـ 25 نـوفـمـبـر سنة 2021. والمتضمن إنجاز مخـرج مركز الردم التقني لحاميسي وإلتفـاف إقامة الدولة لزرالدة في العاصمة عن طريق ازدواج الطريـق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212.
كما صدر في ذات الجريدة مسروم تنفيذي رقم 21-471 مؤرخ عام 1443 الموافـق لـ 25 نوفمبر سنة 2021. والمتضمن إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان في العاصمة.
هذا ويندرجان هذان المرسومان في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق عن العاصمة. والتي تعرف معدل حركة مرورية يومية بنحو 200.000 مركبة /في اليوم.
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ناصري: دراسة هامة لفك الإختناق المروري.. وفتح طرقات بالعاصمة
وكان وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، قد قال إن الوزارة سجلت مؤخرا دراسة هامة لمخطط حركة المرور لحل معضلة الازدحام المروري على مستوى الجزائر العاصمة.
وأضاف الوزير خلال إجتماع وزاري رفقة والي العاصمة للتخفيف من آثار الإزدحام المروري، أن هناك برنامج ثري ومهم لفك الإختناق المروري على الجزائر العاصمة. وذلك بإطلاق دراسة تهدف إلى مخطط شامل لتخفيف من حركة المرور عبر فتح العديد من الطرق الهامة. خاصة بعد الزحمة المرورية الخانقة التي نشهدها مؤخرا.
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كما شدّد والي العاصمة في وقت سابق على ضرورة التكثيف من الخرجات الميدانية والنزول إلى الميدان. بالإضافة إلى البحث عن النقاط السوداء التي تشكل خطرا وتعتبر مصدر أخطار حدوث الفياضانات. مثل الوديان التي هي في حاجة للتهيئة والتنظيف المستمر والدوري.
كما أعلن الوالي عن تخصيص غلاف مالي معتبر لتغطية تكاليف عمليات تهيئة وتنظيف الأودية المتواجدة على مستوى إقليم ولاية الجزائر.