قدّم وزير الأشغال العمومية اليوم في إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عرضًا حول فك الإختناق الـمروري بالعاصمة.

وحسب بيان مصالح الوازارة الأولى تناول العرض مشاريع الهيكلة التي من شأنها الحد من ازدحام حركة الـمرور. وذلك على الـمحورين الرئيسيين للطريق السريع شرق والطريق الدائري الجنوبي تبعا لتوقعات تطور حركة الـمرور.

ويدخل هذا العرض في إطار عرض مختلف البدائل لتوسيع قدرات هذه الـمحاور من خلال اللجوء إلى أفضل الخيارات على الـمستوى التقني.

كما تم تقديم عرضًا تقييميًا حول التقدم الـمحرز في الـمشاريع التي تم الشروع بها بالفعل خلال الشهرين الـماضيين.

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