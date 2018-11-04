فك خيوط 43 قضية بفضل نظام التشخيص والبحث الجنائي  

فكك عناصر الشرطة القضائية خيوط 43 قضية بفضل نظام التشخيص والبحث الجنائي بـ 12 ولاية خلال شهر أكتوبر الفارط.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، ان هذا النظام تم إعداده من طرف مختصين في تحديد الشخصية القضائية وفق المعلومات المقدمة من الضحايا.

وفي ذات السياق قام مختصون في تحقيق الشخصية القضائية التابعين لأمن العاصمة من فك 6 قضايا جنائية.

متعلقة بإعتداءات متبوعة بالسرقة والضرب والجرح العمدي والاتجار بالمخدرات.

كما تمكن المختصون في تحقيق الشخصية القضائية بأمن ولايات عنابة وباتنة وقالمة و الشلف وخنشلة.

إضافة إلى قسنطينة وأدرار وبرج بوعريريج وتيسمسيلت والوادي وسعيدة من حل 37 قضية.