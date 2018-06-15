فك لغز أزيد من 8000 قضية بإستخدام تقنية “أفيس” منذ 2013  

تمكنت مصالح الأمن من حل أزيد من 8000 قضية باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع أفيس منذ الشروع في الاستعانة بها سنة 2013.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، فإن القضايا التي تم حلها تتعلق بجرائم المساس بالاقتصاد الوطني والمتاجرة بالمخدرات والقتل وغيرها.

وأضاف البيان أنه منذ 2013 إستطاعت الشرطة القضائية من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها

وهذا بفضل إعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي.

بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة.

كما نجح خبراء المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية من معالجة وحل8121 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص .

والممتلكاتي مع تحديد هوية المشتبه فيهم.