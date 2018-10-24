فك لغز 71 قضية جنائية خلال الثلاثي الثالث لسنة 2018

تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2018، من فك لغز 71 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.

وأسفرت العمليات بإقليم اختصاص الأمن الوطني، عن إيقاف وتقديم 104 شخص أمام الجهات القضائية المختصة.

وحسب بيان للأمن الوطني،تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، بالنسبة لجرائم القتل العمدي، من معالجة وفك خيوط 57 جريمة قتل.

كما أسفرت عن إيقاف 89 شخص متورط، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، حيث تم إيداع منهم 79 الحبس المؤقت ووضع 10 أشخاص تحت الرقابة القضائية.

وبخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، تم تسجيل 14 قضية، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 16 متورطا وتقديمهم أمام العدالة، التي أمرت بإيداع 15 شخص الحبس المؤقت، فيما تم وضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية.

فك لغز هذه القضايا كانت نتيجة التحريات المعمقة، والمعتمدة أساسا على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي للبصمات الوراثية.