فك لغز 8 آلاف قضية اجرامية بفضل تقنية “AFIS”

تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع “AFIS”.

حيث تمكن خبراء المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر كامل محطاتها، من معالجة وحل8121 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، منها 2417 قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور.

و 2098 قضية تمس بالإقتصاد الوطني، 1785 قضية خاصة بالسرقة،1242 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات، 475 قضية متعلقة بالإعتداء و 104 قضية قتل.

وعن النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، أشارت المديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطة لا تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم، مركزة على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في الميدان.