قناة النهار فلاحة: أسعار الأضاحي بهذا الموسم لن تقل عن 50 ألف دينار بقلم النهار أونلاين نشر في 29 أفريل 2023 - 21:57 شارك غرِّد أرسل 139 0 فلاحة: أسعار الأضاحي بهذا الموسم لن تقل عن 50 ألف دينار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RIhQk اقرأ أيضا جمعية "أضواء رايتس" تنظم إفطارا جماعيا على شرف الطلبة الأفارقة قناة النهار 12 أفريل الشيخ النوي: قنوات مياه الشروب مطرطقة في حي الزاوية بتبسة والماء ضائع قناة النهار 27 أفريل أحلام قواسمي تطرب بلاطو "زابينغ رمضان" بأغنية من التراث قناة النهار 18 أفريل الفريق أول "السعيد شنقريحة" يشارك في إفتتاح معرض 2023 LAAD بالبرازيل قناة النهار 12 أفريل سامية طبوش: في فترة مرت من حياتي كنت أقبل أي دور لأني كنت محتاجة للمال قناة النهار 13 أفريل سامية طبوش: "شخصية حورية في الأصل ماشي متحجبة" قناة النهار 10 أفريل "نسيمة جعفر باي: "رانا ننتاقدوا بإحترام وماعندنا مشكل مع أي واحد قناة النهار 09 أفريل "الناقد نورالدين حيان: " الإنتاجات هذه السنة تبشر بالخير وإن شاء الله ما تقعدش محصورة في رمضان فقط قناة النهار 13 أفريل !! "والي وهران يصطدم بربط محل فوضوي بعدّاد كهربائي بعدل مسرغين "ممنوع هاذ الشي قناة النهار 18 أفريل محمد علال : مخرج المسلسل "يما "شافني في مقهى وعرض عليا تجسيد هذا الدور قناة النهار 14 أفريل