فلاحة: استيراد 30 ألف رأس من سلالات الأغنام المحسنة جينيا من قطر

كشف وزير الفلاحة، والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد مهدي، عن شراكة مع قطر لاستيراد 30 ألف رأس من سلالات الأغنام المحسّنة جينياً. والتي تهدف إلى الرفع من الإنتاج المحلي وتحقيق 50 بالمائة من الاكتفاء الذاتي في مجال اللحوم الحمراء.

كما أشار وزير الفلاحة لدى حلوله ضيفًا على “فوروم المجاهد”، عن وجود تعاون مع مؤسسة INRA الفرنسية لتطوير البحث الزراعي. معلنا عن تعاون مع مجموعات توزيع كبرى من بينها Cevital و SIPA لتحسين قنوات التوزيع الغذائي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور