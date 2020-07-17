فلاحة: انطلاق برنامج جني وتحويل الطماطم الصناعية والذي سيمتد إلى 30 سبتمبر 2020

قالت وزارة الفلاحة اليوم الجمعة ،انه إنطلق في الأول من شهر جويلية 2020 برنامج جني وتحويل الطماطم الصناعية والذي سيمتد إلى غاية 30 سبتمبر 2020.

ويأتي هذا تنفيذا لتوصيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية وفي إطار البرنامج المسطر من قبل الوزارة الوصية من أجل ضبط وتطوير شعبة الطماطم الصناعية،

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم قال أن برنامج جني وتحويل الطماطم الصناعية لموسم 2019/2020، شهد إنظمام أكثر من 3500 فلاح منتج لهذه المادة الاستراتيجية، موزعين على أكثر من 20 ولاية منتجة.

و باشرت أكثر من 20 وحدة تحويل موزعة عبر 10 ولايات في إستقبال وتحويل الطماطم الصناعية، حيث تتركز جل هذه المصانع في شرق البلاد إضافة إلى الوحدات المتواجدة في الوسط والجنوب.

فيما تتوقع مصالح الديوان أن يكون موسم الجني والتحويل ناجحا، وذلك بالنظر إلى المردود المعتبر الذي تم تسجيله، وكذا إرتفاع المساحة المغروسة مقارنة بالموسم المنصرم.

ودعا الديوان كافة الفلاحين المنتجين لهذه المادة إلى التقرب من مديريات المصالح الفلاحية التابعين لها أو إلى مصالح الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، في حال تسجيل أي مشاكل تحول دون إنجاح برنامج الجني والتحويل.

و دعا في الوقت ذاته كافة المتدخلين في هذه العملية الى تشديد الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب تنقل عدوى فيروس كورونا.