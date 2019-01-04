فلاحة: رغم نقص الإمكانيات.. سهول المتيجة تجود بأحسن أنواع الحمضيات
استطاع الفلاح “عمي علي” صاحب بستان للحمضيات بمنطقة المتيجة من تحقيق إنتاج وفير وذو نوعية ممتازة وبكميات معتبرة من الحمضيات بالرغم من نقص الإمكانيات وانعدام التدعيم و عقود الإمتياز.
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استطاع الفلاح "عمي علي" صاحب بستان للحمضيات بمنطقة المتيجة من تحقيق إنتاج وفير وذو نوعية ممتازة وبكميات معتبرة من الحمضيات بالرغم من نقص الإمكانيات وانعدام…
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إنطلقت اليوم الخميس، بولاية النعامة، القافلة الولائية للتحسيس والتلقيح ضد داء الحمى القلاعية وداء الطاعون المجترات الصغيرة.
وقد أشرف على انطلاقها والي الولاية محمد حجار، مرفوقا…
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تمكنت مصالح أمن دائرة برج منايل ببومرداس، من توقيف عصابة من 4 أشخاص، تبيع وتروج المخدرات بكل أنواعها.
حيث حجزت ذات المصالح، 100 غرام من المخدرات…
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