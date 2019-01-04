فلاحة: رغم نقص الإمكانيات.. سهول المتيجة تجود بأحسن أنواع الحمضيات

أخبار الجزائر
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فلاحة: رغم نقص الإمكانيات.. سهول المتيجة تجود بأحسن أنواع الحمضيات
بقلم وافي مهاجري

استطاع الفلاح “عمي علي” صاحب بستان للحمضيات بمنطقة المتيجة من تحقيق إنتاج وفير وذو نوعية ممتازة وبكميات معتبرة من الحمضيات بالرغم من نقص الإمكانيات وانعدام التدعيم و عقود الإمتياز.


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