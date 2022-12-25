قناة النهار فلاحة: رغم وعود الوزارة أسعار اللحوم البيضاء تواصل الإرتفاع بقلم النهار أونلاين نشر في 25 ديسمبر 2022 - 18:14 شارك غرِّد أرسل 73 0 فلاحة: رغم وعود الوزارة أسعار اللحوم البيضاء تواصل الإرتفاع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9piEc اقرأ أيضا فاسألوا: إجتنبوا السبع الموبقات قناة النهار 18 ديسمبر "زين عامر: "ديدييه ديشان هو احسن مدرب في دورة مونديال قطر قناة النهار 18 ديسمبر عمر ركاش: المجلس الوطني للإستثمار كان من أكبر العقبات أمام المستثمرين قناة النهار 21 ديسمبر صريح جدا: هذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجزائريين .. قناة النهار 09 ديسمبر الإسراع في تسليم المطاعم المدرسية مطلب أولياء تلاميذ المناطق النائية بغليزان قناة النهار 21 ديسمبر رئيس الجمهورية يكشف عن جديد صناعة السيارات الجرارات والدراجات النارية مع الشريك الإيطالي قناة النهار 22 ديسمبر Mister X: هذا هو الفرق بين المتابعين الحقيقيين والوهميين على مواقع التواصل قناة النهار 15 ديسمبر صريح جدا: هكذا يحمي الجزائريون أنفسهم من خـطر الإختنـاق بالغاز قناة النهار 05 ديسمبر تعليم عالي: طلبة الميكانيك.. طموح وشغف لولوج مجال تصنيع السيارات قناة النهار 20 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الكرواتي لا يستسلم ويلعب إلى آخر دقيقة وضربات الترجيح لا يوجد فيها منتخب قوي قناة النهار 09 ديسمبر