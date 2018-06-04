فلاحون بتيارت يطالبون بتنصيب لجنة لمعاينة خسائر المزروعات

أدى التساقط الغزير للأمطار المصحوبة بحبات البرد”التبروري”في الأيام الأخيرة بولاية تيارت، إلى إتلاف حوالي 500 هكتار من مختلف المزروعات.

أين اشتكى أكثر من 200 فلاح بالمناطق الجنوبية للولاية من الخسائر في الخضروات والأشجار المثمرة التي لحقت بهم بفعل حبات البرد المتساقط.

وعبّر بعض الفلاحين ممن تحدثت”النهار” معهم، أن فلاحة العام الحالي تضررت بشدة وضاعت خاصة الأشجار المثمرة.

في حين طالب آخرون من السلطات المحلية وعلى رأسها مديرية الفلاحة، النظر في الخسائر المسجلة مع تأجيل الديون الخاصة بهم إلى وقت لاحق.

فيما طالب البعض بإيفاد لجنة ولائية مختصة من طرف والي الولاية، لمعاينة الخسائر والكارثة التي تضرر منها 200 فلاح بالولاية.