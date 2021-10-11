فلاحون في أولاد جلال ينظّمون مسيرة احتجاجية نحو العاصمة باستعمال الجِمال

ندّدوا بقرار السلطات تجريدهم من أراضٍ فلاحية

انطلق، أول أمس، عدد من الفلاحين في بلدية “الدوسن” بولاية أولاد جلال في مسيرة راجلة نحو العاصمة باستعمال الجمال، كطريقة احتجاجية على ما وصفوه محاولة تجريدهم من الأراضي الفلاحية التي يمتهنون بها منذ عقود.

وتحدث المحتجون النشطين في منطقتي “الرحيات” و”بئر النعام” عن تعرضهم للظلم، على خلفية قرار مصالح بلدية “الدوسن” استعادة مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية قصد توزيعها على الشباب المستفيد من الامتياز الفلاحي، وهو ما اعتبره المحتجون غير مقبول، على خلفية خدمتهم للأراضي المعنية بالاسترجاع والتوزيع طيلة عقود وتحويلها من مساحات جرداء إلى حقول منتجة، حيث أكدوا قيامهم باستصلاح عشرات الهكتارات بمجهوداتهم وأموالهم الخاصة منذ سنوات طويلة، من دون انتظار المساعدة، ليتفاجأوا بقرار استرجاع الأراضي، الأمر الذي أثار غضبهم رغم اعترافهم بعدم ملكيتهم للأراضي من الناحيتين القانونية والإدارية، مؤكدين أن حيازتهم لها تمت عن طريق توارثها عبر الأجيال، كما تحدثوا عن تقديم طلبات لتسوية الوضعية وتمليكهم للأراضي بطريقة قانونية، لكن المصالح المعنية رفضت رغم عديد المحاولات، لأسباب اعتبروها غير مبررة، على حد قولهم.

وخلال مسيرتهم، استعمل المحتجون عددا من الجمال متوجهين نحو وزارة الفلاحة، قصد النظر في وضعيتهم بعد فشل مساعيهم على المستوى المحلي في تجسيد مطلبهم وتمكينهم من مواصلة نشاطهم الفلاحي في ظروف عادية.