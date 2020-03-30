فلاحو بلدية حاسي خليفة بالوادي يرسلون شحنة من البطاطا لأهالي البليدة

أخبار الجزائر
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فلاحو بلدية حاسي خليفة بالوادي يرسلون شحنة من البطاطا لأهالي البليدة
بقلم عبد العالي رحومة

أقدم فلاحو بلدية بلدية حاسي خليفة بولاية الوادي على إرسال شحنة من مادة البطاطا لأهالي سكان البليدة.

وتتواصل الهبات التضامنية من ولاية الوادي للوقوف مع إخوانهم في البليدة، خاصة في الوقت الراهن مع الحجر الكلي جراء جائحة كورونا.

فبعد ارسال عدد من الشاحنات من البطاطا امس من فلاحي بلدية ورماس دخل فلاحو حاسي خليفة على الخط في هذه المبادرة.

وقام الفلاحون وخيرو المنطقة بإرسال شاحنات من البطاطا كهبة لاخوانهم في البليدة تقدم بالمجان للمحتاجين.

العملية اشرف عليها فلاحين وشباب متطوع سخر الجهد وكل المعدات من اجل انجاح هذه المبادرة.

وتعكس مثل عذه المبادرات تلاحم الشعب الواحد وقت الشدائد وتضرب اسمى معاني التضامن والتآزر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=798285

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