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فلاحو بلدية ولهاصة بعين تيموشنت يطالبون بفتح سوق للجملة

أخبار الجزائر
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فلاحو بلدية ولهاصة بعين تيموشنت يطالبون بفتح سوق للجملة
بقلم أحمد مراح

ناشد العديد من فلاحي منطقة ولهاصة بولاية عين تيموشنت القائمين على شؤون القطاع الفلاحي من أجل فتح سوق جديد.

وقال البعض من تحدثوا عبر قناة “النهار”، أن مطلبهم الوحيد هو فتح سوق رسمي
يتوفر على كل المستلزمات التي تسهّل ممارسة النشاط التجاري.
في حين عبر البعض الآخر على أنهم في حالة غبن شديد وأن نشاطهم الوحيد هو ممارسة النشاط الفلاحي دون غيره
من جهته عبر محمد عمامرة، رئيس الغرفة الفلاحية لعين تموشنت، أن فتح السوق الجديد سيشجع فلاحي الولاية على المضي قدما في نشاطهم.
مضيفا، أن إقرار السوق سيقضي على مشكل التسويق بالنسبة للمنتجات وبصفة نهائية.


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