قناة النهار فلاحو شعبة البطاطا يطالبون برفع قدرات التبريد بغليزان بقلم قناة النهار نشر في 22 جانفي 2023 - 11:45 البطاطا شارك غرِّد أرسل 37 0 فلاحو شعبة البطاطا يطالبون برفع قدرات التبريد بغليزان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vGnsv اقرأ أيضا "وقت التغيير: غادة من تونس.. "شفت لي قبلي كيفاش تبدلو و حبيت نبدل بزاف حاجات في روحي قناة النهار 18 جانفي الطارف : آدم قويرة..شاب يأمل الوقوف على رجليه من جديد قناة النهار 05 جانفي 2023 .. توقعات إيجابية للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر قناة النهار 02 جانفي الحماية المدنية : هذه هي تفاصيل حادث وفاة 6 اشخاص إختـ.ـناقا بالغاز في الكاليتوس قناة النهار 16 جانفي توقع إستمرار تساقط الأمطار والثلوج حتى نهاية الشهر في هذه المناطق قناة النهار 22 جانفي مُتّصل يفاجئ الشاف أمين على المباشر بتكريمه كأفضل برنامج طبخ قناة النهار 04 جانفي عبد الحميد بورومة: وزير السكن ألح على تكوين كفاءات سيسيرون ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 14 جانفي مجيد بوقرة ينتفض ضد الصحفيين.. "كفاكم إنتقادا.. هاجموني أنا واتركوا اللاعبين" قناة النهار 21 جانفي "رئيس الجمهورية :" إحتياطي الصرف بلغ 60 مليار دولار قناة النهار 19 جانفي طقس مشمس و إرتفاع في درجات الحرارة مجددا في هذه المناطق قناة النهار 08 جانفي