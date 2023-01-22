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قناة النهار

فلاحو شعبة البطاطا يطالبون برفع قدرات التبريد بغليزان

بقلم قناة النهار
فلاحو شعبة البطاطا يطالبون برفع قدرات التبريد بغليزان
البطاطا
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فلاحو شعبة البطاطا يطالبون برفع قدرات التبريد بغليزان

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