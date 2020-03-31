فلاحو غرداية والمربون يتبرعون بـ2000 قفة للعائلات الفقيرة

تبرع الفلاحون والمربون المنطوون تحت لواء الغرفة الفلاحية بولاية غرداية، في هبة تضامنية مع أبناء الشعب بـ2000 قفة غذائية كاملة.

وستخصص الهبة، للعائلات المتوقفة الدخل والأسر المحتاجة في مناطق الظل في هذا الظرف الحساس.

وأكد رئيس الغرفة الفلاحية بولاية غرداية، الذي أشرف على تنسيق وتجسيد العملية انها ستتواصل طيلة الأزمة وأن الفلاحين والمربين أبدو استعدادهم الكامل ومجندين للتكافل والتلاحم مع الفئات الهشة.

ويأتي ذلك بتنسيق مباشر مع الخلية الولائية للأزمة التي يشرف عليها والي ولاية غرداية.

كما تم تسيير قافلة تضامنية عبارة عن ثلاثة شاحنات محملة بالحليب إلى ولاية البليدة تجسيدا لتضامن ملبنات ولاية غرداية، مع أبناء مدينة الزهور البليدة.

مؤكدين أنهم مجندين بتسيير قوافل الحليب دوريا لولاية البليدة، بتنسيق مباشر مع وزارة الفلاحة ووالي ولاية البليدة ووالي غرداية.