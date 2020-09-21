فلاحي: “جئت إلى شبيبة القبائل للتتويج بالألقاب”

أكد المستقدم الجديد لشبيبة القبائل، فلاحي حاج حبيب سعيد، اندماجه التام وبسهولة، كما أبدى عزمه على التتويج بالألقاب رفقة الكناري.

وصرح فلاحي، للصفحة الرسمية للفريق: “اندمجت بشكل سهل في شبيبة القبائل، واللاعبين القدامى سهلوا مهمتنا نحن الجدد”.

وأضاف: “لم أجد صعوبة كبيرة في استئناف التدريبات، بالنظر لأنني كنت أتدرب دائما على انفراد خلال فترة الحجرالصحي”.

وتابع فلاحي: “الشبيبة فريق ألقاب، وكل لاعب يتمنى حمل ألوانه، سنعمل بجد للمنافسة والفوز بالألقاب، وأتمنى أن أكون فأل خير على الفريق هذا الموسم”.