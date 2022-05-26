“فلاح الإيسكوبار” و 30 متهما من عصابته أمام جنايات الدار البيضاء

من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، واحدا من أهم الملفات المافيوية والتي تتعلق بشبكة “فلاح الايسكوبار” أو “بابلو الفلاح” رفقة 30 شخصا.

والتي زرعت الرعب بمنطقة تيزي وزو من خلال ممارسات مشبوهة انطلقت من تجارة المخدرات إلى الأسلحة والذخيرة.

هذا وقد كانت مصالح الشرطة بتيزي وزو ، قد فككت سنة 2017 الشبكة بعد تحريات موسعة أسفرت على توقيف على المجرم الخطير المدعو “فلاح إيسكوبار”.

إلى جانب 30 شخصا آخر ينشطون ضمن عصابة هذا الأخير المختصة في الاتجار والتهريبةالمخدرات والاعتداء على أمن وسلامة المواطنين والتشهير بها عبر الشبكة العنكبوتية.

والمساس بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، مع حجز كمية من الأسحلة والذخيرة الحربية، وذلك في عملية نوعية قامت بها ذات المصالح تتمثل في بندقية مضخية من نوع كوبال.

بالاضافة الى 7 خراطيش عيار 12، مسدس آلي من نوع موزار عيار 9 ملم، مخزن فارغ خاص بالمسدس السالف الذكر، 23 خرطوشة حية عيار 9 ملم.

الى جانب نظارات ميدانية، ظرف فارغ عيار 9 ملم، ثلاثة خراطيش فارغة عيار 12ملم،محول كهربائي، كمية معتبرة من المخدرات، مبلغ مالي يقدر بـ41 مليون سنتيم.

وهذا في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من مستجدات.

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