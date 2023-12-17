فلاح متهم بإفتعال حرائق الغابات بالطارف بإضرام النيران لتوفير التبن لأبقاره

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد. تطبيق القانون رب أسرة موقوف بسجن الحراش المتهم المدعو “ل.صالح”. لمتابعتهم في قضية حرائق الغابات التي طالت ولاية الطارف خلال صائفة 2022.

اذ كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية أن حرائق الغابات التي مسّت عديد الولايات بشرق الوطن. والتي اودت إلى وفاة العشرات من الضحايا، أنها أفعال إرهابية مفتعلة. غرضها بث الرعب وزرع جو انعدام الامن بين اوساط السكان. بحيث في اطار التحقيق أشار بيان اصدرته نيابة محكمة سيدي امحمد للقسم مكافخة الجرائم الإرهابية والتخربيبة. بناءا لتقارير واخطارات اخبارية واردة والخبرة المنجزة بأنها حرائق مفتعلة غرضها بث الرعب في اوساط السكان .

حرائق مهولة على مستوى قرية بوبكر

وفي مجمل القضية فإنه تم توقيف المتهم في أعقاب نشوف حرائق مهولة على مستوى قرية بوبكر. والتي امتدت ألسنتها الى غاية قرية القرقور “واد العسل” بلدية الطارف.

كما أسفر التحقيق أن الحريق مفتعل ومان من وراءه المتهم الموقوف “ل.صالح”. فلاح يملك قطيع من البقر ويشرف على تربية النحل بقرية القرقور.

بحيث تم التوصل أن المتهم يملك كوخ يستغله لذات الشأن.

وبيوم الوقائع أخبر شقيقه “ل.فريد” في الإسراع بحمل صناديق النحل خشية اذيتها من النيران التي قام باشعالها بغرض تحصيل العلف الطعام الأبقار.

كما صرح محافظ الغابات المدعو “ب.حسان” بموجب التحقيق في ملابسات الجريمة أن المتهم ” ل.صالح” يملك كوخ بقرية القروب يستغله لتربية الابقار وتربية النحل.

وعليه كللت التحقيقات بتوقيف المعني بعدما أسفر المعاينة الميدانية للغاية التي مسها الحريق وجود حطب محترق بمحيط الكوخ، ولاعة سجائر، قارورة حديدية، قارورتين من الفلين مغلفتين من الجانبين؛ عشب يابس لتسريع إشعال النارو عجلة مطاطية بمدخل الكوخ، حطب محترق وسط الغابة.

وفي الجلسة أنكر المتهم “ل.صالح” علاقته بالحرائق التي أذرمت بالقرية وامتدت الى عدة قرى ببلديته؛ مؤكدا للقاضي أنه ليس له قط كوهدخ بقرية القرقور وإنما يملك قطيع من الأبقار وصناديق النحل بصفته فلاح ويتنقل من بلدية بوبكر مقر إقامته الى الدوار بلدية القرقور لتفقدهم يوميا. مضيفا أن محافظ الغابات قال عنه أنه صاحب الكوخ خلال التحقيق من دون أدلة أو اثباتات.