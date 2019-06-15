فلاح من بشار يغلق مقر سونلغاز بـ 2000 دجاجة ميتة

قام اليوم احد الفلاحين الشباب، بولاية بشار، بالاحتجاج بطريقة خاصة امام وحدة توزيع الكهرباء والغاز.

حيث قام بإحضار كمية من الدجاج الميت في شاحنة، وغلق مقر الشركة، احتجاجا على عدم قبول طلبه المتمثل في تزويد منطقته الفلاحية بمولد كهربائي، لممارسة نشاطه الفلاحي، وكذا نربية الدواجن عوض مشاركة مع فلاحين اخرين.

حيث تعرض المولد الكهربائي المشترك بين الفلاحين الى عطب، ادى الى وفاة مايقارب 2000 دجاجة، مما عرض عمار هاشمي، لخسائر قدرها 7000.000دج، جراء عدم تزويده بمولد كهربائي، الامر الذي دفع به الى احضارها.

كما ناشد السلطات المحلية، التدخل العاجل، وايجاد حل لمشكلته قبل تفاقم الاوضاع.