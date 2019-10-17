فلاح يصيب نفسه بطلق ناري من بندقيته بأولاد دحو في معسكر

أصاب فلاح نفسه بطلق ناري من بندقيته، عندما كان يـتأهب لتولي مهام الحراسة في حقله ليلا، في بلدية أولاد دحو في معسكر.

وقرر الفريق الطبي المناوب بمصلحة الجراحة بالمؤسسة العمومية الإستشفائية، تحويل الفلاح إلى المستشفى الجامعي بوهران بشكل مستعجل صبيحة اليوم الخميس.

وأصيب الفلاح بطلق ناري من بندقيته، استهدف أجزاء من صدره وتسبب له بجروح غائرة، استدعت إخضاعه تحت العناية المركزة قبل تنامي وضعيته التي لم تكن مستقرة.

الحادث وقع في حدود الساعة العاشرة من مساء يوم أمس الأربعاء، بمنطقة أولاد دحو التابعة إقليميا لبلدية بوهني بدائرة سيق.

وذلك عندما كان المدعو بحيرة نور الدين والبالغ من العمر 65 سنة، يعتزم التوجه إلى حقله لمزاولة فترة الحراسة ليلا.

انكب الفلاح لحظتها على حشو بندقيته بذخيرة تقليدية من نوع الداموس، تستخدم عادة في إبادة الخنازير، فخرجت طلقة نارية تشظت في أماكن متفرقة من صدره.

ليسارع ذويه إلى نقله على عجل إلى مصلحة الإستعجالات، بمستشفى المحمدية.

وفتحت مصالح فرقة الدرك الوطني لإقليم بلدية بوهني، تحقيقا في الحادثة، واستدعت ذويه للإستماع إلى إفاداتهم.