فلاح يطلق النار على ابنه بسبب خلاف حول استعمال “الفايسبوك” في تلمسان 

أصابه على مستوى الساق قبل إدخاله إلى المستشفى!

أقدم أب وهو تحت ضغط الغضب الشديد على إطلاق النار من بندقيته على ابنه الذي كان على خلاف دائم معه حول استعماله للهاتف بكثرة من دون الاهتمام بباقي هموم الحياة الأخرى.

حيث عاد الأب مرهقا من العمل كونه يشتغل فلاحا، ليرى ابنه منهمكا مرة أخرى في التواصل مع أصدقائه عبر “الفايسبوك”، فضاق ذرعا من عصيانه وعدم الأخذ بنصيحته.

أين احتدم الخلاف بينهما حول هذه المسألة، قبل أن يدفع الأمر الأب إلى إحضار بندقيته التي فتح بواسطتها النار على ابنه متسببا له في إصابة على مستوى الرجل.

ونظرا لتداعيات الإصابة حول الضحية إلى استعجالات مستشفى تلمسان الجامعي، أين خضع للعلاجات الضرورية.

وبعدها تم إخطار الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن تلمسان بالواقعة، وبعد مباشرة تحريات حولها.

أوقفت الجاني ووضعته تحت الحجز بالنظر في إطار التحقيق معه حول ملابسات إطلاقه النار على فلذة كبده.

واتضح من الأبحاث الأولية أن الأخير يحوز على السلاح الناري بصفة قانونية، إلا أنه سيواجه تهمة استعماله في غير وجهته إلى غاية تقديمه أمام النيابة العامة لمحكمة تلمسان للبت في أمره.