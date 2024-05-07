فلاديمير بوتين يؤدي اليمين لولاية خامسة

أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، خلال حفل تنصيبه لولاية خامسة مدتها ست سنوات على رأس روسيا.

وقال، بحسب ما جاء في نص البيان: “أقسم (…) أن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن. وأن أحترم وأحمي الدستور وسيادة واستقلال وأمن ونزاهة الحكومة. كما تحدث عن “واجبه المقدس” في قيادة روسيا.

بعد ذلك، تحدث فلاديمير بوتين خلال كلمته عن الوضع الحالي في بلاده والحرب في أوكرانيا. ووعد بأن روسيا ستخرج “أقوى” من “هذه الفترة الصعبة”.

وأضاف: «نحن شعب متحد وعظيم، ومعاً سنتغلب على كل العقبات (…) معاً سننتصر».

وأكد في خطاب بثته أيضًا جميع القنوات التلفزيونية الرسمية الروسية: “سنحدد مصير روسيا بأنفسنا وأنفسنا فقط. من أجل خير الأجيال الحالية والمستقبلية”.

واعتبر الرئيس الروسي أن إجراء نقاش مع الغرب حول قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي”أمر ممكن”. ولكن فقط على قدم المساواة، مع احترام مصالح كل طرف”.