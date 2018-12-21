فلاديمير بوتين يُفكر في الزواج مرة أخرى

لمّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إمكانية زواجه مرة أخرى، رافضا الإفصاح عن إسم العروس.

وذلك خلال رده عن سؤال أحد الصحفيين في مؤتمر الصحفي السنوي قائلا : “كشخصية عامة يتعين علي القيام بذلك في مرحلة ما”.

وكان بوتين البالغ من العمر 66 سنة، متزوجا من “ليودميلا بوتينا” منذ عام 1983 حتى طلاقهما، الذي أعلن عنه عام 2013.

ولديه معها إبنتين كاترينا وماريا -وهما في أوائل الثلاثينيات من العمر، وبقيتا بعيدتان عن الحياة السياسية لوالدهما.

ومنذ أن طلق “ليودميلا” انتشرت شائعات عن حياة بوتين الشخصية،

وذكرت صحيفة روسية أنه كان على علاقة مع “ألينا كاباييفا”، وهي لاعبة جمباز أولمبية سابقة،

لكن بوتين رفض تأكيد هذا الأمر.