” فلاي ناس” : عدم إلتزام الحجاج الجزائريين وراء تأخر عودتهم

قال أحمد المسيند مدير الإتصالات والمتحدث الرسمي بإسم شركة طيران “فلاي ناس” السعودية،أن تأخر الحجاج الجزائرين في الوصول الى محطات الركوب.

وعدم الإلتزام بالتعليمات، كان السبب في تأخير الرحلات من مطار جدة الى مطار الجزائر الدولي.

وفي إتصال هاتفي مع قناة”النهار” أوضح المسيند، أن تأخير رحلات الحجاج الجزائريين ،راجع لعدم إلتزامات البعض منهم بالتعليمات الخاصة بالشركة ،ومنها جلبهم لمياه زمزم على متن الطائرات.

وقال أن ثلاث رحلات قد تمت جدولتها ،ونقل الحجاج من أراضي المملكة الى بلدهم الجزائر.

وتحدث أن طيران “فلاي ناس” لها باع طويل في خدمة الطيران المدني،وخاصة خدمة الحجاج القاصدين الأراضي السعودية.

وأكد إلتزام الشركة التام بخدمة الحجاج، قائلا، أنه قد تم التكفل بجميع المتأخرين وتم وتوصيلهم الى الفنادق ومن ثم تريبكم الى بلدهم الأصلي في أقرب وقت .