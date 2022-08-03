فلة الجزائرية تتخلى عن لقب سلطانة الطرب العربي لهذا السبب

فاجأت الفنانة فلة الجزائرية جمهورها، بإعلانها عن تخليها عن لقب سلطانة الطرب العربي، عبر فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت فلة الجزائرية، في الفيديو، رسالة لجمهورها أعلمته من خلالها عن تخليها عن لقب سطانة الطرب العربي بسبب عدم إستدعائها لإحياء حفلات غنائية.

وقالت فلة الجزائرية: “أنا كسفيرة للفن في الوطن العرب ومازلت، وبسبب عدم إحيائي لحفلات غنائية. وسلطانة الطرب يجب أن تغني على المسارح لتطرب الجمهور.. أرى أن هناك بنات جديرات بهذا اللقب. وأنا أمنح لقب سلطانة الطرب إلى أي مطربة.. عندكم أمال ماهر ودنيا بطمة وأصالة.. فأنا لا استحق اللقب لأنني لا أغني على مسارح”.

وأضافت الفنانة: “الحي أبقى من الميت. أطلب السماح منكم، وتحياتي لكل محبيني.. أحبكم كثيرا ومبروك لقب سلطانة الطرب العربي على من هن جديرات به ويغنين على مسارح”.