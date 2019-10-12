فلة الجزائرية تعتذر لجمهورها وتفجر مفاجأة جديدة حول قضيتها مع نجم الزمالك!

اعتذرت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة لجمهورها، في فيديو جديد لها أمس الجمعة، بخصوص الفيديو الذي نشرته سابقا، وتهجمت فيه على مرتضى منصور.

وكانت فلة، قد تحدثت في فيديو نشرته على حسابها الخاص على انستغرام، على رئيس ناي الزمالك المصري، مرتضى منصور.

وحمّلت الفنانة الجزائرية، مرتضى منصور، مسؤولية دخولها السجن في قضية آداب بمصر سابقا.

وتحدثت فلة وهي باكية وتصرخ، متهجمة على مرتضى المنصور، واصفة إياه بالمرتشي.

ونشرت فلة صورة لها وعلّقت عليها قائلة: “أنا فلة.. لن أهدأ حتى تثبت براءتي، والحمد لله ها هي باتت واضحة..”.

وتابعت فلة: “أقسم برب العزة لن أسكت، مرتضى المرتشي كان رئيس نادي الزمالك لما أنا كنت مرتبطة رسميا بلاعب الزمالك والدولي جمال عبد الحميد”.

لتضيف:” أنا كنت آنذاك في الأستوديو لتسجيل ألبومي مع الموسيقار بليغ حمدي، جلست ثلاث أشهر في شقة المهندسين ولما سافرت لباريس مدة ثلاث أيام، فوجئت بضابط يتهمني في قضية آداب”.

وتابعت الفنانة: “ولأنني كنت غير مشهورة أنداك، لفقت لي قضية رأي عام لأني عملت سهرة كان فيها أسامه الباز وخطيبي أنذاك”.

وأضافت: “الحقير مرتضي منصور لفق لي تهمة وحكموا عليّ من غير تأجيل الجلسة بـ3 سنوات ظلم وافتراء..”.

وختمت فلة الجزائرية كلامها: “لن أسكت قبل أن أثبت ملفي الملفق من قبل هذا الحقير”.