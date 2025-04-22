فلة الجزائرية تكشف أسرار زواجها لأول مرة.. قصور وهدايا باذخة

كشفت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة، المعروفة بلقب “فلة الجزائرية”، لأول مرة، عن تفاصيل زواجها من رجل أعمال كويتي ثري، أغرقها بالهدايا الباذخة.

وأطلت الفنانة، بعد غياب طويل، عبر شاشة قناة CNB شمال أفريقيا، لتكشف عن تفاصيل شخصية لم تتناولها من قبل، وعلى رأسها زواجها السابق من رجل أعمال كويتي.

وقالت فلة الجزائرية إن العلاقة التي جمعتها برجل الأعمال الكويتي كانت فريدة من نوعها. موضحة أنه لم يكن رجلاً تقليدياً، بل أراد أن يعبّر عن حبه لها بطريقة استثنائية، فاشترى طائرة خاصة بالكامل وسجّل اسمها عليها.

وأضافت فلة، أنها طلبت من زوجها مهراً لا يقاس بالأموال أو الذهب، بل كان مطلبها الوحيد هو أن تتلقى لحناً خاصاً من الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

ووافق زوج فلة الجزائرية على هذا الطلب، وتم التعاون بالفعل بين فلة والموسيقار الشهير.

وحسب روايتها، أصبح بليغ حمدي صديقاً للعائلة، يتردد باستمرار إلى القصور والمجالس التي كان يمتلكها زوجها. وشاركهما كثيراً من اللحظات.

وكشفت فلة، أن زواجها لم يدم أكثر من ثلاث سنوات، وأوضحت أن سبب الانفصال لم يكن الخيانة أو سوء المعاملة. بل كان نمط حياتها المهني الذي تطلب منها التنقل والسفر باستمرار.

ولم تذكر فلة عبابسة اسم طليقها، وهو ما زاد من غموض القصة. وأشعل تساؤلات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية هذا الشخص. خاصة مع ندرة الأخبار التي تناولت زواجها في تلك الفترة.