فلة الجزائرية تُطلق أغنية جديدة نُصرة لفلسطين

أطلقت سُلطانة الطرب العربي فلة الجزائرية، أغنية جديدة نصرة لأهلنا في فلسطين، مع الأحداث الدامية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ أكثر من 30 يوما

وتحمل الأغنية الجديدة، والتي هي من كلمات الأخوين رحباني، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، عنوان “حي على الفلاح”.

والأغنية من إنتاج عنود معاليقي، وتحمل رسالة في طياتها للنهوض من أجل تحرير فلسطين من الإحتلال الصهيوني.

كما طالبت سلطانة الطرب العربي من خلال الأغنية، الشعوب الإسلامية والعربية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الحرب ضد الإنسانية.

وكانت الفنانة قد شاركت خلال الأيام الأخيرة في العديد من الحصص المفتوحة لنصرة الفلسطينيين. اين أكدت عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ورفضها للإعتداءات غير الإنسانية على قطاع غزة.